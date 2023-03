Bei einer Schlägerei sind am Samstag in Ebersbach mehrere Beteiligte verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gingen gegen 21.10 Uhr zwei Gruppen in der Innenstadt aufeinander los, nachdem eine von ihnen vor einem Lokal angesprochen und beleidigt worden war. Die Adressierten gehörten zu einer größeren Gruppe von Gästen, die sich vor der Gaststätte aufgehalten hatten, um frische Luft zu schnappen. Ein Zeuge der Auseinandersetzung verständigte die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte. Als die Ordnungshüter eintrafen, schlugen einige der Streithähne noch aufeinander ein, andere machten sich zu Fuß aus dem Staub. „Die Beamten trennten vier Beteiligte im Alter von 15 bis 34 Jahren und stellten die Personalien fest“, berichtet die Polizei.