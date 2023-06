UBU-Fraktion wollen Akteneinsicht in einen Beratervertrag, den der Gemeinderat inzwischen beendet hat. Ihnen stellten sich diverse Fragen. Die Stadtverwaltung erklärt, am Freitag werde darüber nichtöffentlich gesprochen. „Stiller Protest“: Der UBU-Fraktionsvorsitzende und sein Stellvertreter wollen an der öffentlichen Sitzung nicht teilnehmen.