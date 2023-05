Für den Freitag (26.5.) ruft die Gewerkschaft verdi zu einem zweiten landesweiten Warnstreik in der Tarifrunde im privaten Omnibusgewerbe auf. Betroffen ist auch der Stadtverkehr in Göppingen. In den meisten bestreikten Unternehmen findet wegen des Streiks kein Linienbetrieb statt.

Weitere Gesprächsrunde am 30. Mai

Zu einer gemeinsamen Kundgebung mit Streikenden aus dem Einzelhandel werden am Freitag über 1000 Beschäftigte auf dem Stuttgarter Schlossplatz erwartet.

Vorangegangen war eine dritte Verhandlungsrunde am Samstag. Durch den Streiktag am Freitag will die Gewerkschaft den Druck weiter erhöhen, um in der vierten und vorerst letzten Gesprächsrunde am 30. Mai zu einem Ergebnis zu kommen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des monatlichen Entgelts um mindestens 500 Euro sowie der Auszubildendenvergütungen von mindestens 250 Euro im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.