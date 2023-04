Die Stadionstraße in Göppingen wird von der Nördlichen Ringstraße bis zur Zeppelinstraße vom Dienstag an saniert und neu gestaltet. In diesem Zusammenhang wird der Kanal bis zur Freiligrathstraße erneuert und neue es werden Glasfaserkabel verlegt.

Baufirma arbeitet abschnittsweise

Die Stadionstraße wird in diesem Zeitraum auf gesamter Länge voll gesperrt, ist jedoch für Anlieger bedingt frei. Die einzelnen Gewerke werden abschnittsweise von Querstraße zu Querstraße erfolgen.