Weil schadhafter und welliger Belag abgefräst und ein neuer Asphaltbelag aufgebracht werden muss, wird eine zentrale Kreuzung in Faurndau ab Mittwoch, 5. April, zwei Wochen voll gesperrt.

Zwei Wochen Vollsperrung in Faurndau

Zur Reduzierung der verkehrlichen Belastung werde die Maßnahme im Wesentlichen in den Osterferien durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Sperrung wird voraussichtlich am Abend des 18. April aufgehoben. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

Nach Rücksprache mit der OVG werden die Busse der Linie 912 bis zum „Kuhkreisel“ in der Beckhstraße fahren und ab da über die Christian-Grüninger-Straße – Stuttgarter Straße der Umleitung folgen. Die Haltestellen Schubart-, Ludwig- und Marienstraße sowie Hirschplatz entfallen dann für den Zeitraum der Bauarbeiten. Um Verständnis für die, auch aus Sicht des Unfallschutzes, dringend erforderliche Maßnahme wird gebeten. Der Stadtplan zeigt die Sperrung sowie die Umleitungstrecken.