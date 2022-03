Die Westtangente in Eislingen muss vom kommenden Montag an für zwei Wochen gesperrt werden. Der Grund ist eine Komplettsanierung der Ampelanlage an der Kreuzung, an der die Brücke über Bahnlinie und Fils in die Göppinger Straße (Nordverbindung) mündet.

Durch einen Unfall im August 2021 war di...