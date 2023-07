Das Pachtverhältnis zwischen der Vujicic Gastro GmbH & Co. KG und der Stadt Göppingen in der Stadthalle Göppingen wird zum 31. Juli aufgelöst. Das hat die Stadtverwaltung am Donnerstagabend mitgeteilt. Es habe diese Woche die einvernehmliche Einigung gegeben. Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am Donnerstag den entsprechenden Beschluss. Die Stadt kündigte in ihrer Pressemitteilung an, die Stadthalle werde nun mit Veranstaltern bereits gebuchter Termine nach geeigneten Lösungen zur Bewirtung suchen.

Milos Vujicic, der Inhaber der gleichnamigen Gastro-Firma, betreibt unter anderem das Sterne-Restaurant auf Schloss Filseck sowie das Restaurant „Plenum“ im Landtag in Stuttgart.