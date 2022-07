In den Wochen vor den Ferien gehen die Städte und Dörfer in die Vollen. Was wegen der Pandemie nicht möglich war, wird nachgeholt. So auch in Lauterstein: Die Kommune feiert von diesem Freitagabend bis Sonntag ihr 30. Stadtfest. Das Festgeschehen spielt sich weitgehend rund um die Kirche im „Städtle“ von Weißenstein ab. Ausnahme ist der Panoramalauf , der am Samstag um 16 Uhr bei der Grundschule startet. Das Ziel ist im Städtle. Auch eine spontane Teilnahme ist laut Bürgermeister Michael Lenz möglich. Die Strecken sind zwischen 4,5 und 11,8 Kilometer lang, darunter auch eine für Nordic Walker. Die Teilnehmer ehrt Lenz dann nach dem Fassanstich, der für 17.30 Uhr vorgesehen ist.