Die hochsommerlichen Temperaturen stellten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Süßener Stadtlaufs am Samstag zweifelsfrei eine Herausforderung dar. Für die Besucher des Stadtfests am Abend sorgten dagegen die von der Hitze aufgeladenen Straßen und Gassen für Wohlfühlatmosphäre. In lei...