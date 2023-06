Das Gemeinschaftskonzert der musizierenden Gruppen bildet den Auftakt des der musizierenden Gruppen bildet den Auftakt des Eislinger Stadtfestes . Auf der Bühne der voll besetzten Stadthalle boten am Mittwochabend die Bigband des Erich-Kästner-Gymnasiums, der Gospelchor Celebration (Foto), der TSG-Musikzug, der Liederkranz und der Musikverein Eislingen schwungvolle Stücke mit breiter musikalischer Vielfalt.

Erstmals Kino und Kreisellauf

An diesem Donnerstag ging es weiter im Programm. Erstmals Teil des Stadtfestes ist das Open-Air-Kino im Schlosspark, das um 20.30 Uhr beginnt. Es folgt am Freitag um 19.30 Uhr der Fassanstich auf dem Kronenplatz. Schon um 15.30 Uhr beginnt in der Stadtbücherei das Kinderprogramm. Der Roschmann-Vergnügungspark, der auch am Montag aktiv ist, startet um 18 Uhr. Der Umzug startet am Samstag um 14 Uhr, der Kreisellauf am Sonntag um 12 Uhr. Der Kreisellauf für gemischte Teams ist ebenfalls eine Neuerung.