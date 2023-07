Die Gemeinde Zell u. A. steht bei der Planung eines Kunstrasenplatzes mit leichtathletischen Anlagen vor einer veränderten Situation. Seit dem Bürgerentscheid vor vier Jahren, als das Projekt mit hauchdünner Mehrheit gebilligt wurde, ist das Spielfeld gedreht worden, und damit wird die Auffüllung des Geländes am Zeller Berg kleiner. Und damit auch die Einnahmen, die man zur Finanzierung haben wollte. Was unterm Strich steht, weiß man heute nicht. So gab es fünf Nein-Stimmen zum Bauantrag, der klären soll: Was darf Zell bauen?