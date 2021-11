Der FC Eislingen ist sehr erfolgreich mit seiner Jugendarbeit, die Fußballer stoßen aber an Grenzen, weil die Sportplatzkapazität nicht ausreicht. Seit Jahren wünscht sich die Dr.-Engel-Realschule mehr Sporthallenzeiten. Solche Wünsche und Bedürfnisse sollen in Eislingen in einem Sportentwic...