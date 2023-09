Mehr Basketball in Göppingen? – Kirchheim Knights fühlen sich in der EWS-Arena wohl

Spitzensport in Göppingen

Gibt es bald mehr Basketball in der Handballstadt Göppingen? Die Knights aus Kirchheim sind sehr interessiert. Doch so einfach ist es nicht. Was Frisch Auf und der Göppinger OB zu den Avancen sagen.