Neue Kanäle, Leitungen und Kabel werden in der Ortsdurchfahrt von Weißenstein verlegt. Dazu wird an der Strecke zwischen den beiden Ortsschildern in drei Bauabschnitten gearbeitet. Die Ortsdurchfahrt ist gleichzeitig auch die Bundesstraße 466 , daher ist auch der überörtliche Verkehr betroffen.