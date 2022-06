Kaum sind die Ferien vorbei, drohen auf der B10 in Richtung Geislingen wieder Verkehrsbehinderungen. Am Dienstag, 21. Juni, führt die Straßenmeisterei Geislingen Unterhaltungsarbeiten an der Bundesstraße durch. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit muss hierzu die Straße zwischen den Ansc...