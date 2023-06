Deutlich schneller als gedacht sind die Bauarbeiten am Kreisverkehr auf der B 297 in Rechberghausen beendet: „Durch eine veränderte Verfügbarkeit von Baumaschinen weicht der Bauablauf am Kreisverkehr von den Planungen und damit auch von den veröffentlichten veränderten Verkehrsführungen ab.“

Alle Abzweigungen wieder frei

„So können bereits ab Donnerstag, 8. Juni, wieder alle Abzweigungen des Kreisverkehrs befahren werden“, teilt das Rathaus mit. Die Baufirma könne die Fertigstellung der Arbeiten vom Inneren des Kreisels heraus weiter vornehmen. Ab und zu kann es zu kurzen Verkehrsstörungen kommen. Vom Abend des 16. Juni bis einschließlich 18. Juni ist dann der Asphalteinbau unter Vollsperrung vorgesehen.