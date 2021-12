Zwei Männer kamen kurz vor 16 Uhr in ein Geschäft in der Poststraße. Während der eine das Personal ablenkte, stahl der andere eine aufgestellte Spendenbox. Damit flüchteten die Unbekannten in Richtung Mörikestraße. Die etwa 25 bis 30 Jahre alten mutmaßlichen Osteuropäer seien dunkel gekleidet gewesen und sprachen nur gebrochen deutsch. Hinweise unter Telefon (07161) 632360).