Stilvolle, hochwertige und individuell geplante Küchen in großer Vielfalt sind es, für die das Küchenatelier K+S in der Region bekannt ist. Die Möglichkeiten der erfahrenen Profis sind dabei sehr vielfältig: Ausgefallenes Design, moderne Allroundtalente und echte Klassiker – für jeden Geschmack haben die Küchenexperten eine Idee. Denn die Küche gehört mittlerweile immer mehr zum Wohnraum. Längst ist mehr als die reine Funktion gefragt. Eine offene Architektur in Gebäuden wird immer beliebter und genau dort können entsprechend großzügige Küchen eingebaut werden, die viel Freude machen, wenn sie richtig geplant sind.

Tag der offenen Tür

Morgen und übermorgen öffnet das Küchenatelier K+S seine Türen. In der großzügigen Ausstellung, in der zahlreiche Küchen namhafter Hersteller aufgebaut sind, dürfen sich Besucher inspirieren lassen.

Vorführungen: Kochen mit demSchwerpunkt Dampfgaren

An beiden Tagen wird zudem Koch Hermann-Josef „Haasi“ Haas vor Ort sein. Er wird nicht nur das Kochen am Dampfgarer erklären, sondern auf außergewöhnlicher Weise die Küche in seine Bühne verwandeln. Die an Comedy grenzenden Vorführungen sind seit einigen Jahren ein Magnet und locken viele Stammkunden nach Weißenstein. In der großzügigen Showküche bereitet er einfache Rezepte zu, die jeder Zuhause nachkochen kann.

Professionelle Herstellung in der hauseigenen Schreinerei

Alle Küchenmodelle werden ganz nach Kundenwunsch geplant und entsprechend angepasst. Die hauseigene Schreinerei macht dabei viele Ideen möglich.

Gerade bei schwierigen Raumsituationen kann dann ohne Probleme entsprechend angepasst werden. Bereits mehrfach wurden das Unternehmen und seine Küchen ausgezeichnet: Für Peter Schwarzkopf und Josef Kowatzki ist aber vor allem „Das Goldene Dreieck“, die Wahl zur besten Küche in Deutschland, sehr beeindruckend – immer wieder erreichen die Küchen aus Weißenstein hier Spitzenplätze. Diese Publikumspreise zeigen, wie hochwertig und innovativ in Weißenstein gearbeitet wird. Professionell, kreativ und mit dem Blick auf Qualität entstehen so eindrucksvolle Küchen auf höchstem Niveau.

Aktion am Wochenende

Wer zum Tag der offenen Tür nach Weißenstein ins Küchenatelier K+S kommt, kann außerdem kräftig sparen: Zehn Prozent Rabatt gibt es auf Elektrogeräte der Firmen Neff, Bosch, Siemens, Gaggenau oder Miele beim Kauf einer Küche.

Küchenatelier K+S Weißenstein

Hauptstraße 25

773111 Lauterstein

Telefon: (07332) 924730

info@ks-kuechenatelier.de

