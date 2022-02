Das Gebäude des ehemaligen Altenheims Drei Birken in Salach hat neue Mieter: Zum Jahreswechsel hat der Pflegedienst „Gepflegt außerklinische Intensivpflege GmbH“ die Immobilie übernommen und das Intensivzentrum Filstal eröffnet. Damit ist erneut eine Pflegeeinrichtung in die Räume gezogen, deren Angebot sich jedoch erheblich von den Leistungen eines gewöhnlichen Pflegeheims unterscheidet.

Daniel Kaludjerovic, der gemeinsam mit seiner Mutter Violinka Kaludjerovic als Geschäftsführer der Gepflegt außerklinische Intensivpflege GmbH tätig ist, erklärt: „Mit unserem neuen Haus in Salach haben wir ein Angebot für die Intensivpflege geschaffen, das in Form einer Wohngemeinschaft stattfindet. Durch diese Wohnform rücken wir nicht die Pflegetätigkeit, sondern die Möglichkeit der Selbstbestimmung der Patienten in den Vordergrund. Das bedeutet, dass die Gestaltung des Alltags an die Wünsche des Patienten und dessen Angehörigen angepasst wird. Das beginnt zum Beispiel damit, dass es keine festgelegten Essenszeiten oder andere vorgegebenen Routinen gibt, wenn es nicht gewünscht ist. Damit möchten wir erreichen, dass die Patienten selbst über ihr Leben entscheiden können und sich so wohl wie möglich fühlen.“

Ein Zuhause für besonders pflegebedürftige Patienten

Acht Patienten finden in dem neu gestalteten Altenheim einen Platz, an dem sie selbstbestimmt leben können und rund um die Uhr von gut geschultem Pflege- und Hauswirtschaftspersonal betreut werden. „Unser Angebot im Intensivzentrum Filstal richtet sich speziell an schwerstpflegebedürftige Menschen und insbesondere an diejenigen, die Hilfe beim Atmen benötigen und Träger einer Trachealkanüle sind“, sagt Violinka Kaludjerovic. „Jeder Mieter erhält ein eigenes Zimmer, das komplett möbliert ist. Natürlich hat aber jeder die Möglichkeit, es nach seinem Geschmack anzupassen. Es gibt außerdem einen großzügigen Wohnbereich, der im Stil eines Wintergartens gehalten ist, und einen wunderschönen Garten, in dem sich die Mieter und deren Angehörige aufhalten können.“ Nicht zuletzt stehen den Mietern eine Gemeinschaftsküche, Waschräume und entsprechende Sanitärbereiche sowie Lagerräume zur Verfügung.

Professionelle Aus- und Weiterbildung

Die Gepflegt außerklinische Intensivpflege GmbH hat viele Jahre Erfahrung im professionellen Umgang mit schwerstpflegebedürftigen Patienten und in der Eins-zu-eins-Heimbeatmung.

Das Pflegepersonal ist examiniert und wird professionell weitergebildet. „So können sich Patienten und Angehörige sicher sein, dass sie jederzeit bestens versorgt werden“, betont Violinka Kaludjerovic.

Das Konzept der Rundumpflege in einer betreuten Wohneinrichtung, die höchstmögliche Selbstbestimmung erlaubt, kommt gut an und die Nachfrage nach Plätzen ist entsprechend hoch. „Noch sind aber einige Zimmer frei“, sagt Daniel Kaludjerovic. „Wer interessiert ist, kann mit uns Kontakt aufnehmen. Wir stellen gerne ein passendes Angebot zusammen.“

Daniel Kaludjerovic, Geschäftsführer: Bei uns dürfen die Patienten ihre Entscheidungen selbst treffen, damit sie sich rundum wohlfühlen.

Violinka Kaludjerovic, Geschäftsführerin: Unsere Mieter werden rund um die Uhr von professionell ausgebildetem Personal betreut.