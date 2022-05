Die Jehle Technik GmbH gehört mit mehr als 25 Jahren Erfahrung zu den führenden Spezialisten rund um das Thema Tankanlagen. Das Unternehmen versorgt sowohl Privat- als auch Geschäftskunden mit vorbildlicher, umweltfreundlicher Technik. „Wenn es um die Behältertechnik geht, sind wir der richtige Ansprechpartner“, sagt Alexander Jehle, Geschäftsführer der Jehle Gruppe. „Unser Leistungsspektrum umfasst den gesamten Lebenszyklus der Tankanlagen und reicht von der Installation von Erd- oder Kellertanks über die Reinigung und Sanierung bis hin zur Stilllegung und Demontage.“

Mit einem neuen Investitionsprojekt sichert sich Jehle Technik nun einen Platz an der Spitze der Branche. „Investieren heißt auch immer mitgestalten“, ist Alexander Jehle überzeugt. „Um eine Lösung zu finden, die Mensch und Umwelt noch mehr entlastet, haben wir uns gemeinsam mit den Herstellern MAN und Mercedes an der Entwicklung eines neuen, speziellen Tankschutzfahrzeugs beteiligt. 300 000 Euro haben wir investiert.“

Weniger Umweltmüll durch innovative Tankwagentechnik

Im aktuellen Projekt wurde eine völlig neue Generation von Tankschutzfahrzeugen entwickelt, mit jetzt drei Kammern für die Öltrennung direkt vor Ort. Der Ölschlamm wird bereits auf der Baustelle herausgefiltert und das Setz-Öl separiert. Die Recyclingquote kann dadurch deutlich erhöht werden. „In herkömmlichen Tankfahrzeugen trennt eine günstigere Technik nur das saubere vom schmutzigen Öl. Im neuen Tankwagen wird das sogenannte schwarze Öl in eine extra Kammer eingebracht. So können der Umweltmüll deutlich reduziert und die Verwertbarkeit erhöht werden. Der Wertstoff ‚Öl‘ wird über den späteren Recyclingprozess umweltgerecht aufbereitet und wiederverwendet“, erklärt Alexander Jehle. Das neue Fahrzeug bringt aber noch weitere Vorteile mit sich. So können Fahrten durch eine höhere Transportkapazität reduziert werden. Auch Aspekte wie Sicherheit und ergonomische Nutzbarkeit sind in die Planung des Tankwagens mit eingeflossen und neue Unterdruckpumpen sorgen für die körperliche Entlastung der Servicemonteure vor Ort.

Nachhaltigkeit im Fokus

Alexander Jehle legt sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit, Mitarbeitergesundheit und den schonenden Umgang mit der Umwelt. Bereits seit fünf Jahren ist die Jehle Technik GmbH Mitglied der WIN-Charta des Landes Baden-Württemberg, dem bundesweit bislang einzigen Nachhaltigkeitsmanagement-System speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta geben die teilnehmenden Unternehmen ein klares Bekenntnis zu ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung ab.

Das Team soll stolz sein, dass sie in der Branche etwas Besonderes machen. Alexander Jehle

Geschäftsführer

Das spiegelt sich seit Langem in der Entwicklungstätigkeit und in der Arbeitsweise der Jehle Technik GmbH wider. Das Unternehmen versucht möglichst nachhaltig zu arbeiten und recycelt viel. So werden beispielsweise heute bereits ca. 70 % des verwendeten PE-Kunststoffes wiederverwertet. Auch die Restölfilterung ist Teil des umweltfreundlichen Wirtschaftens des Unternehmens. „Die Investition in die Entwicklung des neuen Tankschutzfahrzeugs war auch deswegen ein Herzensprojekt“, sagt Alexander Jehle. „Aber auch Märkte und Kunden werden bei den Themen Klimaschutz und Umwelt sensibler. Wir arbeiten deswegen über alle angebotenen Dienstleistungen möglichst ressourcenschonend und zeigen so, dass mit dem Energieträger Öl auch umweltfreundlich gearbeitet werden kann.“

Der Ausbau der Geschäftsbereiche und die weitere Intensivierung der Umweltthemen bleiben wichtig und werden konsequent weiterverfolgt. Weitere Investitionen sind für den Sommer angedacht. Die Unternehmensphilosophie färbt ab und wirkt sich positiv auf die gesamte Arbeit und auf die Mitarbeiter aus. „Das Team soll stolz sein, dass sie in der Branche etwas Besonderes machen“, so Alexander Jehle.

Flexibel und nah

Jehle Technik, dessen Hauptsitz in Wolfschlugen bei Nürtingen liegt, eröffnete den Standort in Göppingen erst vor zwei Jahren – mit großem Erfolg. Alexander Jehle freut sich über den guten Stand, den Jehle Technik in der Region hat. Weitere Standorte unterhält die Jehle Technik GmbH in Bad Säckingen und bald auch in Unterensingen.