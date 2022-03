Eine besondere Frühlingsaktion gibt es bei der Teppich- & Wohngalerie an diesem Wochenende: Ab Freitag bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 3. April werden viele Möbel zu stark reduzierten Preisen abverkauft. „Viele Ausstellungsstücke und auch neue Ware stehen sofort zur Verfügung“, sagt das Team des Möbelgeschäfts.

In der Teppich- & Wohngalerie finden Kunden auf mehreren Stockwerken Produkte von namhaften Designmarken wie Rolf Benz, De Sede, Hülsta, Artemide, Flou, Jori, Fiam oder auch Lema, Bacher und Piure. Zahlreiche Stücke sind in der großzügigen Ausstellung zu sehen. In vielen Wohnbeispielen werden Sitzgruppen, Sofas oder auch Esstische präsentiert. So kann sich der Kunde bestens vorstellen, wie es bei ihm zu Hause aussieht. An diesem Wochenende lohnt sich ein Besuch mehr denn je: Betten, Schränke, Sofas, Wohnwände und Sideboards – anspruchsvolle Kunden finden die ganze facettenreiche Welt des hochwertigen Wohnens besonders günstig – zum fairen Preis. So kann der Kunde bares Geld sparen und „trotz dieser günstigen Preise gibt es keine langen Lieferzeiten. Es geht ganz einfach: kommen – staunen – kaufen“, so das Team der Teppich- & Wohngalerie.

Teppiche bis zu 50 Prozent reduziert

Interessierte finden in der Teppich- und Wohngalerie auch neu eingetroffene Designerteppiche, klassische Teppiche aus Hochlandwolle und Seide sowie alte antike Stücke in verschiedenen Größen. „Viele moderne Designerteppiche und Teppiche mit traditionellem Design wurden geliefert. Um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, gibt es sie bei uns an diesem Wochenende bis zu 50 Prozent reduziert.“ Damit sich die Kunden genau vorstellen können, wie ihr Wunschteppich in ihrem Zuhause wirkt, findet die Teppichauswahl auf Wunsch auch gerne direkt bei ihnen vor Ort statt.

Günstige Aktionen für Teppichwäsche und Reparaturen

Speziell an diesem Wochenende ist es noch möglich, Teppiche zum günstigen Preis waschen und reparieren zulassen, bevor die Preise erhöht werden. Die Wäsche der Teppiche ist schonend und gründlich. In der hauseigenen Werkstatt werden sowohl kleine Reparaturen vorgenommen, als auch brüchige und schadhafte Stellen meisterlich restauriert oder sogar stark beschädigte Teppiche originalgetreu wiederhergestellt.

Individuelle Beratung bei persönlichem Termin

Individuelle Beratung gehört in der Teppich- und Wohngalerie zum Service. Termine für einen Besuch auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten können ab sofort vereinbart werden, „gerne auch über unsere Mobilnummer“. Auf Wunsch können Beratung und Planung außerdem ganz individuell direkt beim Kunden zu Hause stattfinden. Neu ist der Onlineshop, der auf der Website zu finden ist. Die Wohnexperten bauen Betten, Schränke und Weiteres auch im Zuhause auf – das gehört ebenfalls zum Service dazu. „Wir haben ein eigenes Schreinerteam, das für die Montagen zuständig ist.“

Fachgeschäft in Göppingen

Die Teppich- und Wohngalerie gibt es in Göppingen seit 1999. Auf rund 1600 Quadratmetern auf fünf Etagen gibt es hochwertige Möbel und Marken zu entdecken.

Unsere Öffnungszeiten an diesem Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag Freitag, 1. April 2022 Von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr Samstag, 2. April 2022 Von 09.30 Uhr bis 16.00 Uhr Sonntag, 3. April 2022 Von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr Am verkaufsoffenen Sonntag, den 3. April, sind wir von 13 Uhr bis 18 Uhr für unsere Kunden da.