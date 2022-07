Die praktischen EberBowls sind nachhaltig. Eberhard Keller Bürgermeister

Es ist wie bei einer Sprudelkiste: abholen, genießen und zurückbringen. Mit der EberBowl hat Ebersbach seit 1. Juli ein eigenes Mehrwegbehältersystem. Lebensmittelgeschäfte und Gastronomen bieten die umweltfreundlichen Verpackungen an, die bis zu 1000 Mal wiederverwendet und anschließend recycelt werden können. Statt Plastik, Alufolie und Verbundpapier können sich die Kunden Speisen, Wurstaufschnitt, Fleisch und Salate ab sofort in die EberBowl abfüllen lassen – und sparen sich sehr viel Müll.Die Behälter sind spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, sind in Deutschland hergestellt vom Gastrospezialisten Thermohauser aus Uhingen, die Behälter sind ohne Weichmacher (BPA) und in drei Größen erhältlich (1,3 Liter, 0,6/0,4 Liter sowie 0,55 Liter). Pro Behälter fällt bei der Abholung ein Pfand von 10 Euro an. Die gespülten EberBowls können bei einem der teilnehmenden Betriebe wieder zurückgegeben werden. Eine neue Bestellung erhält man dann in einem frischen, passenden Gefäß.