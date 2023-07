„Nie hab ich so etwas gehört und gesehn, la-la-la ...“ sangen sämtliche Darstellerinnen und Darsteller zusammen mit vielen Publikumskindern begeistert am Ende der Kinderoper „Zauberflöte“ am Montagmorgen auf Schloss Filseck. Ein kluger Schachzug der Regie (Birgit Schuck, Regina Zeller-Mil...