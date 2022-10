An Balkonen, auf Dächern, auf Wiesen und Äckern – die Solarenergie boomt – wieder. Das war schon so, bis eine Gesetzesänderung ab 2012 den Trend gebrochen hat und zu einer Pleitewelle in der Branche führte. Jetzt sorgen die Folgen des russischen Krieges und die Notwendigkeit, auf die Klimak...