Die SMC GmbH mit Sitz in Heiningen plant neben dem Abbau von zwölf Arbeitsplätzen, auch in Kurzarbeit zu treten. Das bestätigt eine Sprecherin auf Anfrage. Das Unternehmen gehört zum Konzern Groz-Beckert mit Sitz in Albstadt und ist Hersteller von Zylindern für Rundstrickmaschinen. SMC beschäf...