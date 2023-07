Die Vorbereitungen für den ersten Schlagerkuchen in Donzdorf sind so gut wie abgeschlossen und die Vorfreude auf die Mallorca-Party im Lautertalstadion geht ihrem Höhepunkt entgegen. Auch das Wetter dürfte der Vorbildveranstaltung auf der Baleareninsel alle Ehre machen. Sonnenschirm, Sonnenhut und Sonnencreme dürften durchaus von Nutzen sein. Heiß hergehen dürfte es auf der zehnstündigen Mallorca-Party am Samstag, 8. Juli, von 15 Uhr bis 1 Uhr – Einlass ist um 14.30 Uhr – in jedem Fall. „Freut euch auf tolle Stars und eine Mega-Party“, kündigt der Schlagerstar Tobee, der auch Zahnarzt ist, an. Wer das Auto stehen lassen will, kommt ohne Probleme nach Donzdorf.

Mit dem Zug geht es zum Bahnhof in Süßen

Mit dem Zug geht es zum Süßener Bahnhof, wo ab 13.30 bis 16.45 Uhr viertelstündlich ein Bus nach Donzdorf fährt. Von Süßen geht es direkt zur Haltestelle vor dem Autohaus Mercedes-Müller, so sich auch der Eingangsbereich zum Festivalgelände befindet. Von dort aus geht es ab 23 Uhr wieder viertelstündlich zurück zum Süßener Bahnhof. Der letzte Bus fährt am 2.15 Uhr in Donzdorf los. Zudem werden Busse aus anderen Gegenden erwartet.

Parkplätze gibt es in der Nähe des Festivalgeländes

Wer mit dem eigenen Auto kommen möchte, findet ausgewiesene Parkplätze bei den Firmen Hörauf und Schmid Metallbau. Bei dem Festival wird das Who‘s who der Ballermann-Künstler von Mallorca auf der Bühne stehen, nicht zuletzt Tobee selbst, der auf der Baleareninsel seit Jahren einmal in der Woche im „Bierkönig“ auftritt. Der Mallorca-Star will seinen Fans mit einer 70-minütigen Tobee-Show einheizen.

Ebenfalls mit an Bord: Mickie Krause, Captain Jack, Lorenz Büffel, Dorfrocker, DJ Nicdee, DJ Mambo und viele andere. Besonders freut sich Tobee über die Teilnahme der beiden jungen Schlagerstars Saskia Leppin und Miguel Gaspar, die zurzeit in der deutschen Schlagerszene angesagt sind. Die Zipfelbuben werden die Party um 15 Uhr eröffnen, und dann geht es Schlag auf Schlag. Als Reminiszenz an die Fasnetshochburg Donzdorf werden die Lokalmatadore Martin Hofele und Giga Geiger auf der Bühne stehen, die als Duo Lombagruscht kürzlich den Wettbewerb um das beste Fasnetslied Deutschlands für sich entschieden haben.

Info Der Online-Vorverkauf für den Schlagerkuchen am Samstag, 8. Juli, in Donzdorf – unter www.schlagerkuchen.de – läuft. Die Tickets kosten 39,50 Euro. VIP-Tickets gibt es für 179,50 Euro.