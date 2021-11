Vollkorn-, Misch- und Bauernbrote liegen in den Regalen, Hefezöpfe schließen sich an. Auf dem großen Tisch stehen Obstkuchen, es duftet nach Frischgebackenem in der kleinen Backstube des Eislinger Altenzentrums.

Einen Holzbackofen im Garten gibt es schon länger, er wird gern und gut genutzt und w...