Wie die Polizei am Donnerstag berichtete war Mann tot in seinem Rollstuhl sitzend in seiner Wohnung vorgefunden worden. Sein Sohn hatte um 5 Uhr morgens einen Notruf abgesetzt und Hilfe für seinen Vater angefordert. Als die Rettungskräfte eintrafen, verwehrte er aber den Zugang zur Wohnung. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung von Freitag korrigiert, sei der Mann aus dem Kreis Göppingen 98, nicht 97 Jahre alt gewesen.