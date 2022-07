Die Jugendherberge Lindlar im Naturpark Bergisches Land musste am Mittwochabend kurzzeitig geräumt werden. Kinder hatten über Atembeschwerden geklagt. In der Juhe in Nordrhein-Westfalen wohnten in dieser Woche auch die Sechstklässler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums. Die etwa 90 Kinder der drei ...