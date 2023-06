Bei einem schweren Unfall ist am Mittwochnachmittag, 07.06.2023, ein dreijähriges Kind schwer verletzt worden. Es wurde in die Klinik am Eichert gebracht. Ein Skoda hatte sich im Kreisverkehr Rossbachstraße/Großeislinger Straße überschlagen, auch ein Mercedes war an dem Unfall beteiligt.

Nach Unfall: Lange Staus in der Innenstadt

Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Rund um die Unfallstelle auf dieser Hauptausfallstraße aus der Innenstadt kam es zu langen Staus.