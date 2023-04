Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch, 5.4.2023, gegen 8.50 Uhr auf der K1427 bei Aichelberg auf Höhe der Zufahrt zur A8. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt, die Kreisstraße war zwei Stunden lang voll gesperrt.

Entgegenkommendes Auto übersehen

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 22-Jähriger mit einem BMW auf der Kreisstraße 1427 in Richtung A8. Er bog von dort nach rechts auf den Zubringer ab. Hierbei übersah er anscheinend einen entgegenkommenden VW, der Vorfahrt hatte. Beim Frontalzusammenstoß der beiden Autos erlitten sowohl die 28-jährige VW-Fahrerin als auch der 22-jährige BMW-Fahrer schwere Verletzungen.

Beide Autos haben Totalschaden

Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Je ein Abschleppdienst barg den BMW und den VW von der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Aichelberg und Zell waren mit drei Einsatzfahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten an der Unfallstelle.

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Aichelberg in Fahrtrichtung Stuttgart und die Kreisstraße 1427 mussten für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei sorgte für eine Ausleitung.

Die Polizei versucht, den genauen Hergang zu klären

Die Verkehrspolizei Mühlhausen im Täle nahm den Unfall auf. Sie vernahm dazu Zeugen an der Unfallstelle, fertigte Lichtbilder und klärt nun den genauen Hergang des Unfalls. Möglicherweise war der 22-Jährige unachtsam, sodass es zu dem Unfall kam. Die genaue Ursache des Unfalls klärt die Polizei noch.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben, darauf weist die Polizei hin. Deshalb ist es wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.