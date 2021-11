Ein schwerer Lkw-Unfall auf der A8 zwischen Rastplatz „Am Kornberg“ und Tunnel Grünbrücke am Aichelberg (Landkreis Göppingen) hat am Dienstag, den 2.11.21 für ein Verkehrschaos gesorgt. An dem Unfall, der sich gegen 16:30 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete, waren mindestens zwei Lastkr...