Nach einem schweren Raub am Freitag in Sparwiesen fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot – unter anderem mit einem Hubschrauber – nach dem Räuber. Um kurz nach 8 Uhr hatte ein Mitarbeiter einen Automaten an der Max-Planck-Straße befüllt. Ein Unbekannter näherte sich und besprühte den...