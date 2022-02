Am Montag fanden in zahlreichen Gemeinden im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm wieder Proteste gegen die Corona-Maßnahmen statt. Die Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht zwar weitgehend ruhig, heißt es in einer Mitteilung. Doch in Göppingen kam es demnach zu einem Zwischenfall, der Er...