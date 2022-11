Großeinsatz in der Schorndorfer Innenstadt: Am Mittwochvormittag wurde in der Neue Straße in Schorndorf eine beschädigte Schaufensterscheibe festgestellt. Den ersten Erkenntnissen nach wurde die Schaufensterscheibe des betroffenen Tattoo-Studios in der Nacht zum Mittwoch, vermutlich gegen 2 Uhr, beschossen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen

Unklar ist derzeit noch, was für eine Schusswaffe zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall und den möglichen Hintergründen der Tat übernommen und bittet nun zur weiteren Aufklärung um sachdienliche Hinweise, die unter Telefon (07361) 5800 entgegengenommen werden.

Insbesondere Anwohner oder Passanten, die in der Nacht Verdächtiges wahrnahmen oder auch Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich mit der Polizei in Verbindung setzen.