Der Fall sorgt für Gesprächsstoff und jede Menge Spekulationen: In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober wurde nach Angaben der Polizei ein Göppinger Wirt in seinem Gasthaus in der Kirchstraße von zwei unbekannten Tätern überfallen und mit einer Pistole verletzt. Gibt es Zeugen? Hinweise auf d...