Am Mittwoch sorgte ein Schockanrufer für Unruhe in Faurndau. Der unbekannte Betrüger rief gegen 15 Uhr an und gab sich als Staatsanwalt bei einer Seniorin aus. Der Frau erzählte der Anrufer die bekannte Lügengeschichte über einen Unfall der Tochter und dass dabei Menschen ums Leben gekommen wären. Um die angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte der Täter Geld.

Seniorin gibt Auskunft über ihr Vermögen

Die Seniorin durchschaute die Betrugsmasche nicht und gab Auskünfte über ihr Vermögen, teilt die Polizei mit. Während des Telefonates kam die Tochter zu Besuch. Sie durchschaute die Betrugsmasche und beendete sofort das Telefonat. Dadurch kam es auch zu keinen Zahlungen. Die richtige Tochter erstattete Anzeige bei der Polizei.

„Die Polizei oder Staatsanwaltschaft wird sie am Telefon nie um ihr Bargeld und/oder ihre wertvollen Gegenstände bitten“, warnt die Polizei. Telefonbetrüger seien regelmäßig aktiv, und das auch manchmal mit Erfolg. „Jedes Opfer ist eines zu viel.“ Tipp der Polizei: „Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.“