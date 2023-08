Am Mittwoch brachten Betrüger eine 83-Jährige um ihr Erspartes. Die Trickbetrüger bedienten sich einer hinterhältigen Masche.

Laut Polizei klingelte am Mittwoch gegen 20 Uhr das Telefon der Frau aus dem Raum Göppingen. Mit weinerlicher Stimme täuschte eine Betrügerin vor, die Enkelin der Frau zu sein. Sie habe einen Unfall verursacht bei dem eine Frau gestorben sei.

Sohn der Frau händigt Gold aus

Anschließend gab sich ein weiterer Betrüger als Staatsanwalt aus. Um die angeblich in Haft sitzende Enkelin nun gegen Kaution freizukaufen, forderte er Geld. Die 83-Jährige hatte Bargeld und Münzen zu Hause. Die Gegenstände wurden von einem unbekannten Mann gegen 22.30 Uhr abgeholt. Nachdem durch die angebliche Enkelin und den falschen Staatsanwalt mehr Geld für die Freilassung gefordert wurde, händigte der Sohn der Frau noch Gold an einen weiteren unbekannten Täter aus. Später flog der Betrug auf. Die Kriminalpolizei in Göppingen (Tel. 07161 63-0) ermittelt nun und sucht nach den Betrügern.