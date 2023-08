Am ersten Sonntag im August ist in der Göppinger Schlossstraße wieder einiges geboten. Das Schloss-Straßen-Fest lädt von 11 bis 18 Uhr zum Entdecken ein. Direkt im oberen Teil der Schlossstraße ist der große Basteltisch für die Steckenpferde platziert. Wer noch kein eigenes Rennpferd im Stall stehen hat, kann sich hier für 15 Euro (Materialkosten) ein eigenes Holz-Steckenpferd basteln und es ganz nach seinen Vorlieben bemalen, gestalten und verzieren. Ausgestattet mit genügend Pferdestärken steht dem Sieg beim großen Steckenpferd-Rennen um 16 Uhr im Schloss­innenhof dann nichts mehr im Wege.

Pumpstationen warten auf kreative Mitspieler

Neben dem gigantischen Wasserball-Pool auf dem Schlossplatz bietet auch die Wasserbaustelle an der Kreuzung Hauptstraße eine willkommene Abkühlung. Hundert Meter Abwasserrohr, Kurven, Abzweigungen, Pumpstationen, Eimer, Gießkannen und vieles mehr freuen sich auf kreative Mitspieler. Die Abwasserrohre, die aufgesägt wurden und sich auf Bierkisten zu einem Wasserrohrlabyrinth zusammenstecken lassen, stehen hier für all diejenigen bereit, die Wasserspaß lieben. Gleich hinter der Kreuzung steht die sommerliche, 25 Meter lange Speed Tubing Rutsche mit bunten Reifen, die eine rasante Schussfahrt durch die Schlossstraße verspricht. Wer möchte, kann sich gegenüber auf die Spur der Goldwäscher begeben und selbst den Zauber des Goldes erleben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Beim Kinderschminken in der unteren Schlossstraße kann man sich in allerlei Tierisches und Magisches verwandeln lassen. Handwerkliches Geschick gilt es beim Schnitzen unter Beweis zu stellen. Hier kann man sich zum Beispiel seinen eigenen praktischen Grill-Stock fürs nächste Stockbrotgrillen schnitzen.

Neu in diesem Jahr ist das Karussell-Konzept „Zanimal – Die ausgebüxten Karussell-Tiere“. Zehn bunte Karussell-Tiere schwärmen mit je einem kleinen Passagier an Bord nach Lust und Laune über das Festgebiet aus. Ein noch nie da gewesenes Konzept: Ein Karussell-Tier, ein Kind und ein Erwachsener ziehen miteinander los und werden zu den Hauptfiguren in diesem tierisch ökologischen Walking Act mit individuellem Elternantrieb.

Standspiele aus Holz zum Mitmachen

Ebenfalls neu entlang der Schlossstraße sind in diesem Jahr die Stationen des neuen Spieleparadieses mit verschiedenen großen Standspielen aus Holz. Die Geschicklichkeitsspiele sind für alle Spielbegeisterte ab 5 Jahren geeignet, können alleine oder zu mehr gespielt werden und stehen auf Böcken oder Tischen. Bei Jakkolo, Carrom, Hattrick, Shuffle-Puck, Weykick und einem Labyrinth kann hier die ganze Familie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Wassercafé lässt das Element sinnlich erfahrbar werden

Ein weiteres neues Highlight in diesem Jahr sei das liebevoll gestaltete Wassercafé „Schönes Wasser“, teilt die Göppinger Stadtverwaltung mit. In der Installation soll die Schönheit und die Wertigkeit des Wassers für die großen und kleinen Besucher sinnlich erfahrbar werden. Sanfte Geräusche eines fließenden Baches und singender Vögel tauchen das gesamte Café in eine Atmosphäre der Ruhe und Leichtigkeit, wobei ein wunderbarer Dreiklang aus Stille, Schönheit und Lebendigkeit entsteht. Die beiden Schauspielenden, die das Wassercafé betreiben, lassen das Wasser durch ihre stille und amüsante Art spürbar werden.