Schlagerkuchen 2023 wächst. Das zeigt sich auch an den bereits rund 4500 verkauften Tickets für das Open-Air-Festival mit Tobee (Event im Überblick: Bisher immer in Kuchen, jetzt erstmals in Donzdorf: Die Vorfreude auf denwächst. Das zeigt sich auch an den bereits rund 4500 verkauften Tickets für dasmit „Helikopter 117“ ), bei dem Ballermann-Stimmung herrscht. Tobee (Tobias Riether) als Gastgeber und zahlreiche andere Schlagerstars wollen das Publikum im Lautertalstadion mit Musik und Show unterhalten – zehn Stunden lang. Hier gibt’s alle Infos zumim Überblick:

Wann findet der Schlagerkuchen 2023 statt?

Der Schlagerkuchen 2023 findet am Samstag, 08.07.2023, statt. Die große Party, zu der Ballermann-Star Tobee jährlich tausende Schlagerfans lockt, wurde bisher im Ankenstadion in Kuchen gefeiert – daher auch der Name des Events. Dieses Jahr steigt die Sause erstmals im Donzdorfer Lautertalstadion.

Was kosten die Tickets für den Schlagerkuchen 2023?

Ticket 39,50 Euro

Kids-Ticket (7 bis 15 Jahre) 34,50 Euro

VIP-Ticket 179,50 Euro

Ticketverkauf auf der Schlagerkuchen-Website unter auf der Schlagerkuchen-Website unter https://www.schlagerkuchen.de/tickets/

Was umfasst ein VIP-Ticket?

Eintritt zum VIP-Bereich & Main Area vor der Bühne

Meet & Greet mit den Stars (je nach Verfügbarkeit)

mit den Stars (je nach Verfügbarkeit) kulinarische Versorgung über die gesamte Veranstaltung

alkoholische und alkoholfreie Getränke zum Konsum im VIP-Bereich

Wo starten die Partybusse?

Die Partybusse starten in zehn unterschiedlichen Städten und fahren die Fans von dort zum Schlagerkuchen:

Ulm

München

Schwäbisch Gmünd

Crailsheim

Tübingen

Frankfurt

Offenburg

Singen

Friedrichshafen

Heilbronn

Welche Künstler treten beim Schlagerkuchen 2023 auf?

Tobee

Mickie Krause

Captain Jack

Lorenz Büffel

Die Zipfelbuben

Dorfrocker

Sabbotage

Ina Colada

Rick Arena

Saskia Leppin

Miguel Gaspar

Nancy Franck

Lombagruscht

Ivan Fillini

DJ Nicdee

DJ Mambo

Das war der Schlagerkuchen 2022: