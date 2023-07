In den vergangenen Tagen hat ein Unbekannter in Göppingen mit einer gefundenen Scheckkarte Waren erschlichen. Eine 23-Jährige hatte ihre Scheckkarte am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Schützenstraße oder Jahnstraße verloren. Sie ließ die Karte umgehend sperren.

Betrügerische Absicht

Wenig später hatte der unehrliche Finder diese Karte jedoch dennoch in betrügerischer Absicht mehrfach verwendet und damit an Automaten Zigaretten gekauft, berichtet die Polizei.