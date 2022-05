Der Skiclub Degenfeld feierte in der gut gefüllten Kalte-Feld Halle in Degenfeld sein 100-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Festabends hat der Verein auch Olympiasiegerin Carina Vogt in den sportlichen Ruhestand verabschiedet.

