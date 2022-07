Während in Süßen die Erschließung des Gewerbegebiets Auen weiterhin offen ist, hat der Eislinger Gemeinderat am Montagabend einen Knopf an den Rückbau der Salacher Straße gemacht. Dem sind allerdings diverse Beratungs- und Planungsrunden und erneut eine kontroverse Diskussion vorausgegangen....