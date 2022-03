Der Salacher Pfarrer ist einer Eingebung gefolgt. „Mir war klar, ich muss helfen“, erzählt Waldemar Wrobel am Telefon. Er ist gerade vor Ort in Polen, nahe der ukrainischen Grenze, in Höhe von Lemberg. Vor drei Wochen hat der katholische Geistliche seine Idee dem Kirchengemeinderat präsentier...