Bürgermeister Julian Stipp ergriff gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstag das Wort und blickte zurück: „Die letzte Gemeinderatssitzung fand noch in Friedenszeiten statt.“ Zwei Tage später geschah dass, „womit keiner gerechnet hat“. Seit dem 24. März, also seit fast vier Woc...