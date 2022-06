Respekt und Demut“ empfindet Julian Stipp nach seinem fulminanten Wahlerfolg in Mosbach . Der Salacher Bürgermeister hat sich am Sonntag in der Kreisstadt des Neckar-Odenwald-Kreises mit 80 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Michael Jann durchgesetzt. In Salach findet vermutlich Mitte Oktober e...