Am Donnerstag hatte ein Mann sein Auto in Eschenbach nicht richtig gesichert: Es rollte davon. Kurz vor 9.30 Uhr hatte der 27-Jährige laut Polizei seinen VW in der Kuhbergstraße abgestellt. Er stieg aus und lief weg. Dabei hatte er sein Gefährt wohl nicht richtig gesichert.

Das Fahrzeug rollte rückwärts in der abschüssigen Straße. Nach wenigen Metern stieß der VW gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi und kam dort zum Stehen. Glücklicherweise entstand nur Sachschaden. Den schätzt die Polizei Göppingen auf rund 11.500 Euro.