„Grund der Warnung: grenzüberschreitender Chrom-VI-Gehalt“ – so warnt das Portal von Bund und Ländern lebensmittelwarnung.de vor Damen-Pantoletten des Göppinger Unternehmens Sutari. Hinter der Warnung verbirgt sich eine handfeste Gefahr für Verbraucher: Chrom VI (Chromtrioxid) wird zum Gerben von Leder verwendet und es gelten Grenzwerte. Sutari teilt nun mit, dass diese Werte überschritten worden seien und die Schuhe zurückgerufen werden.

„Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde ein grenzüberschreitender Chrom (VI)-Gehalt in der Damen Pantolette nachgewiesen“, schreibt das Unternehmen, das seinen Firmensitz laut Impressum der Homepage in der Göppinger Robert-Bosch-Straße 6 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hochschule hat. Weiter schreibt Sutari: „Bei Chrom (VI) handelt es sich um ein Kontaktallergen, das zu schweren Hautreaktionen führen kann.“

Die Damenschuhe seien deutschlandweit in allen Filialen von Netto Marken-Discount vertrieben worden. „Die bereits erworbenen Pantoletten können in den Filialen von Netto Marken-Discount zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet“, versichert Sutari.