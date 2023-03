Hat der Wald in Süddeutschland trotz Klimawandels eine Zukunft? Eindeutig ja, sagt Förster Frank Simon. Er ist zuständig für den Staatswald unter anderem im Bereich Lorch und führte am Samstag eine Gruppe Waldbesitzer aus dem Filstal durch sein Revier. Die gut zwei Dutzend in der Forstbetriebsg...