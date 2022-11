„Hochwertige italienische Küche überzeugt“ heißt es in der Pressemitteilung, in der die Gewinner des Schlemmerblock-Awars in der Region Göppingen & Umgebung verkündet werden. Schlemmerblock-Nutzende durften ihr Lieblingsrestaurant küren und entschieden sich für ein Lokal aus Birenbach.

Maria Mattina und Pasqualino Musso freuen sich über den ersten Platz beim Schlemmerblock-Award. Seit sieben Jahren ist Pasqualino Musso der Inhaber des Ristorante & Pizzeria Il Gargano in Birenbach.

In den Gastronomiebereich ist Musso durch seine Partnerin Maria Mattina und deren Familie gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sie haben mich einfach miteinbezogen und ich konnte sofort eine Leidenschaft für die Branche entwickeln“, so der Inhaber. Fast alle Familienmitglieder kommen aus Sizilien. Stilecht wird deshalb auch die italienische Küche angeboten. Der Mozzarella kommt direkt aus Italien. Die Pelati (gekochte und geschälte Tomaten) werden ebenfalls durch einen italienischen Lieferanten bereitgestellt. Weiterhin bietet das Restaurant Weine an, die man später in den eigenen vier Wänden genießen kann. Und wie nehmen die Einheimischen die Speisen in Mussos Restaurant an? „Die Deutschen sind eingefleischte Reisende. Sie kennen die Produkte aus ihren Italien-Urlauben und wissen zu schätzen, was gute Qualität bedeutet“, so der Inhaber.

Erster Platz bei der Award-Verleihung

Im Schlemmerblock vertreten ist das Il Gargano, um auf sich aufmerksam zu machen. „Die Menschen kommen mit dem Schlemmerblock essen und wenn sie von uns überzeugt sind, werden sie auch in Zukunft wiederkommen“, ist Pasqualino Musso überzeugt. Offensichtlich scheinen die Gäste sehr zufrieden zu sein, was den ersten Platz bei der diesjährigen Award-Verleihung beschert hat.

Gelber Käse auf der Pizza?

Eine kuriose Geschichte weiß der Inhaber auch zu erzählen: Als er zum ersten Mal in einem Restaurant in Deutschland war, wurde ihm eine Pizza mit gelbem Belag serviert. Musso dachte, der Mozzarella habe sich verfärbt und die Pizza sei nicht mehr genießbar. Später erfuhr er, dass viele Restaurants in Deutschland gelben Käse zur Herstellung von Pizza verwenden.